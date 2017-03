Công an xã "bảo lãnh" cho tên tội phạm truy nã

Ngày 13/11, công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tiến (50 tuổi), công an viên xã Nam Lĩnh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó 3 ngày, lực lượng công an huyện Nam Đàn phát hiện tên tội phạm đang bị truy nã Nguyễn Hồng Hải (27 tuổi) đang xem bóng đá ở xã Nam Lĩnh liền cử lực lượng xuống vây bắt.

Khi cảnh sát đang vây bắt tên Hải thì một số người dân chạy đến la mắng, chửi bới. Mặc dù là công an viên nhưng Nguyễn Trọng Tiến lại lao vào khống chế cảnh sát để tên Hải bỏ trốn nhưng không thành.

Sau khi tên Hải bị bắt giữ, công an huyện Nam Đàn đình chỉ chức vụ công an viên và bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Tiến.

Theo Nguyên Khoa (VNE)