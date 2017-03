Đã bắt được “tên trộm tiêu hoang”

Báo đã đưa tin về việc Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Đỗ Đức Cương, 23 tuổi, trú tại thôn 3, xã Thụy Lương (Thái Thụy, Thái Bình), đối tượng đã gây ra vụ trộm két bạc tại gia đình chị Lê Thị Lương, trú tại xã Thụy Hà (Thái Thụy), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải biển RM.

Đối tượng vụ án.

16h ngày 22/3, ngay sau khi Báo đưa tin, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được Cương khi gã đang lẩn trốn tại TP Phủ Lý (Hà Nam).

Theo lời khai của Đỗ Đức Cương, biết gia đình chị Lương có tài sản, gã đã rình cơ hội trộm cắp. Khoảng 19h ngày 27/1, tức 24 Tết, khi thấy hai mẹ con chị Lương khóa cửa đi sắm Tết, gã đã quyết định đột nhập từ phía cửa sau. Cương trèo lên tầng 2 của gia đình và tìm cách mở két sắt.

Thuận lợi cho gã, do chủ quan, chị Lương đã không khóa mật mã két. Cửa két bật mở, Cương lóa mắt bởi quá nhiều tiền và vàng bên trong. Lúc đó, gã cũng không biết là bao nhiêu, vét hết cho vào các túi áo khoác, buộc vào người, rồi chạy ra sân vận động thị trấn Diêm Điền ngồi (theo tính toán của chủ nhà, số tài sản mất trộm, gồm: 600 triệu đồng Việt Nam, 400 USD, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay và rất nhiều vàng: 1 dây chuyền 14 chỉ, 1 miếng vàng JPC 10 chỉ, 2 lắc tay 10 chỉ, rồi rất nhiều mặt dây chuyền, nhẫn vàng, hoa tai, dây chuyền vàng trắng, vàng Italia…, tổng trị giá khoảng 750 triệu đồng).

Để vận chuyển tài sản trộm cắp được, Cương gọi điện cho Lê Công Cảnh, 28 tuổi, người quen và là lái xe ôm cùng trú tại xã Thụy Lương đến đón về nhà Cảnh. Trên đường đi, Cương nói: "Em theo dõi nhà này lâu lắm rồi, nay trúng quả lớn".

Khi vào nhà Cảnh, để trả công cho chuyến xe ôm "đặc biệt" này, Cương lấy từ trong áo rét ra rất nhiều tiền và cả một nhúm trang sức vàng cho vợ chồng Cảnh. Tổng cộng, sáng hôm sau, cặp vợ chồng này đem ra đếm được 220 triệu đồng và 1 lắc, 2 nhẫn, 3 dây chuyền (1 to, 2 nhỏ). Cả hai vợ chồng này đều biết đây là tài sản Cương trộm cắp được. Hai vợ chồng đem số tiền bất chính giấu trong thùng lúa và cất giấu vàng trên xà nhà, bàn thờ.

Ngoài ra, Cương còn bảo Cảnh đưa đi gặp Nguyễn Quang Vũ, 23 tuổi, cùng trú tại xã Thụy Lương, em vợ Cảnh và là bạn thân của Cương. Gặp Vũ khi anh này đang mua trứng vịt lộn ven đường, không nói gì, Cương rút luôn 2 cọc tiền có tổng giá trị 28 triệu đồng cho Vũ rồi đi luôn.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Cảnh gọi điện cho Vũ đến nhà một người trong xã chở Cương về nhà Vũ. Cương mượn xe máy của Vũ đi một lúc. Đến 4h ngày 28/1, Cương về trả xe máy, cho Vũ 1 lắc, 2 đôi hoa tai vàng và thêm 100 triệu đồng rồi bỏ đi sang nhà người quen ở Hà Nam luôn.

Sau khi gây án, Cương gọi điện thoại đến 1080, hỏi về mức án của tội trộm cắp nếu số tiền trộm lên đến mấy trăm triệu đồng. Khi được các giao dịch viên đọc cho điều luật tại Bộ luật Hình sự, biết sẽ phải đối mặt với mức án hàng chục năm tù nếu bị bắt, gã trộm kỳ quặc này quyết định tự mang số tiền trộm cắp được vung vít, hưởng thụ.

Trong quá trình chạy trốn, gã toàn đi bằng… máy bay. Ngay sau khi vụ trộm xảy ra, gã mua vé máy bay vào TP Hồ Chí Minh nghỉ tại một khách sạn hạng sang. Mùng 5 Tết, gã lại bay ra Hà Nội, về nhà bạn ở Hà Nam… chúc Tết, rồi mùng 8 lại bay vào Nam hưởng thụ tiếp cuộc sống của kẻ có tiền.

Đến giữa tháng 3/2011, gã đã tiêu gần hết số tiền mấy trăm triệu trộm cắp được, chỉ còn trên người bộ quần áo và số tiền đủ mua vé tàu hỏa, hạng ghế ngồi ra Hà Nam.

Ngay sau khi được lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ, Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc, tiến hành điều tra xác minh. Qua thu thập tài liệu, cơ quan Công an đã xác định Đỗ Đức Cương là đối tượng gây án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 3 đối tượng Lê Công Cảnh, Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Quang Vũ về tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Đỗ Đức Cương. Mọi thông tin về Cương luôn được các trinh sát hình sự Thái Bình đặc biệt quan tâm.

Đến chiều 22/3, phát hiện Cương có mặt tại một gia đình ở TP Phủ Lý (Hà Nam) để làm sửa giúp nhà, một tổ 4 trinh sát của Đội 3 và Đội 4 Phòng PC45 Công an tỉnh đã lập tức lên đường. 16h, các trinh sát trong các vai hóa trang đã tiếp cận ngôi nhà Cương đang lẩn trốn. Khi phát hiện thấy Cương, họ lập tức khống chế, đọc lệnh bắt giữ.

Khi đưa tên trộm này về trại tạm giam của Công an tỉnh Thái Bình, một điều tra viên mua cho gã 5 cái bánh mì. Tên trộm ăn ngấu nghiến một lúc hết 3 cái, nhìn gã ăn chẳng ai nghĩ rằng gã vừa trộm cắp và tiêu xài mấy trăm triệu.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



