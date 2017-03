Đang bị truy nã vẫn "đá nóng" xe máy

Trước đó, lúc 9h ngày 20/3, Quyền cùng với Võ Phi Long (21 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước) chở nhau đi lòng vòng để trộm xe. Khi đến khu vực ấp 6, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh thì phát hiện trước sân nhà anh Lê Văn Lợi (32 tuổi) có chiếc xe môtô BKS 61L9-7692 dựng nhưng không có người trông coi, Quyền nhanh chóng đi vào dùng đoản bẻ khóa rồi cả hai cùng chạy về hướng Bù Đốp. Sau khi phát hiện mất xe anh Lợi đã báo Công an. Công an huyện Lộc Ninh và Bù Đốp phối hợp tổ chức truy xét, phát hiện và bắt giữ Quyền cùng xe môtô bị đánh cắp.

Qua xác minh được biết, Quyền đang có lệnh truy nã của Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Lộc Ninh đang truy tìm Võ Phi Long để làm rõ vụ việc.





Theo Hoàng Phong (CAND)