Đang chỉ huy xây dựng, bị tóm bởi lệnh truy nã

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo cơ quan điều tra công an Thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã bắt được đối tượng truy nã Đào Văn Chánh (37 tuổi, quê quán tại thành phố này).





Chánh làm việc với cơ quan điều tra sau khi bị bắt tại Campuchia./.Ảnh: Diễm Hằng



Tại cơ quan điều tra, Chánh khai rằng năm 1991 từng bị bắt giam về hành vi cướp giật tài sản. Ra tù không lâu Chánh giở thói côn đồ chặn đường đánh một thanh niên làm nạn nhân thiệt mạng vào ngày 16/4/1997.



Do không bắt được Chánh nên 14 năm trước Công an Cần Thơ ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng này về hành vi cố ý gây thương tích làm chết người. Chánh không dám về Việt Nam mà lẩn trốn sang Campuchia lấy vợ, đổi tên để làm ông chủ xây dựng nhiều công trình lớn bên nước bạn.



Ba ngày trước, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia cùng công an Việt Nam tóm được đối tượng truy nã khi y đang chỉ huy một công trình xây dựng. Trưa 6/11 Chánh chính thức bị khởi tố.





Theo Diễm Hằng (VTC News)