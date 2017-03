Đầu thú sau 25 năm lẩn trốn

Ngày 16-6-1983, Đinh Thế Trị đột nhập cửa hàng Công nghệ phẩm Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình lấy trộm một số tài sản và bị Công an huyện Bố Trạch bắt giữ. Ba ngày sau, Trị trốn khỏi nhà tạm giữ, vào tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tại đây, Trị tiếp tục trộm cắp tại cửa hàng Công nghệ thực phẩm Cầu Hai, huyện Phú Lộc thì bị Công an huyện Phú Lộc bắt giữ. Ngày 26-7-1985, Trị đã bị TAND tỉnh Bình Trị Thiên tuyên phạt 7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản XHCN.

Trong một lần đi lao động, lợi dụng sự sơ hở, y tiếp tục trốn khỏi trại giam lần nữa. Vào Tây Nguyên, Trị đổi tên thành Đỗ Thế Lâm và đăng ký cư trú tại xã Cư An, huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai rồi làm thuê làm mướn. Cuối cùng Trị trở thành công nhân một nhà máy gạch, sống không hôn thú với một phụ nữ và đã có con. Do nhiều năm biệt tin chồng, người vợ ở quê nhà (Lệ Thủy, Quảng Bình) và con của Trị nghĩ rằng Trị đã chết rồi. Từ lời khuyên qua điện thoại của thượng tá Nguyễn Hà Đông, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Bình, Trị đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Quảng Bình đầu thú.

Trị thổ lộ: điều hạnh phúc nhất đối với tôi bây giờ là gặp lại người thân, gia đình vợ con mình ở quê hương. Xét thấy tài sản qua hai lần Trị trộm cắp không lớn, cộng với hành vi đầu thú của Trị sau 25 năm lẩn trốn với sự ăn năn, hối cải, Công an tỉnh Quảng Bình đã gửi công văn đề nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho Đinh Thế Trị.

Theo TRẦN VĂN BÌNH (CATP)