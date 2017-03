Đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an

Sáng 10-5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận một đối tượng đến xin đầu thú. Đối tượng khai nhận tên là Trần Hùng (tức Cu lớn – 1983), phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Vào ngày 18-3-2003, Hùng đã vô cớ dùng dao chém anh T. (ngụ thành phố Đà Nẵng) gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Hùng đã trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã phát lệnh truy nã số 08 ngày 28-7-2003 đối với Hùng trên toàn quốc về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đầu tháng 5-2011, Hùng trở về địa phương, được gia đình động viên và đưa đến Công an đầu thú.

Hiện đối tượng đã được chuyển giao cho Công an quận Thanh Khê điều tra theo thẩm quyền.

Theo Hòa An (ANTĐ)