Đối tượng bị truy nã về tội giết người đã bị bắt

Ngày 11/7, Phòng CSĐT tội phạm hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt Phạm Hữu Duy, 21 tuổi, ở thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương (Hải Phòng), là đối tượng đang bị Công an tỉnh truy nã về tội giết người.

Trước đó, Duy và Nguyễn Văn Đương, 24 tuổi, trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến nhà anh Ngô Quang Kiểm (ở cùng xã với Đương) đòi nợ. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn chiến, Duy đã dùng dao chém ông Ngô Quang Trường (bác ruột của anh Kiểm) khiến nạn nhân thương nặng.



Theo D.Hải (CAND)