Đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, vận động bạn mình ra đầu thú

Ngày 5/7, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao hai đối tượng có lệnh truy nã cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Hai đối tượng Trần Văn Kỳ (30 tuổi, quê quán tỉnh Nghệ An) và Trần Văn Biên (27 tuổi, quê quán tỉnh Nam Định), trú tại thôn Đắk Liên, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là 2 đối tượng nằm trong băng nhóm của Nguyễn Văn Thành, biệt danh “Thành nghĩa địa” (37 tuổi, trú tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam. Dưới sự chỉ huy của “Thành nghĩa địa”, các đối tượng đã quấy phá, hành hung, đe dọa, đánh đuổi người dân chiếm đất, thu tiền của các thương lái đến thu mua nông sản…



Hai đối tượng Trần Văn Kỳ và Trần Văn Biên tại cơ quan CSĐT.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương và sống chui lủi khắp nơi. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh gia đình của các đối tượng này, Trung úy Nguyễn Hoàng Anh và Trung úy Nguyễn Cảnh Sơn – cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đã đến tận nơi đối tượng sinh sống gặp gỡ gia đình, vợ con, bạn bè, người thân tuyên truyền tác động để 2 đối tượng ra đầu thú hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau nhiều lần tuyên truyền tác động, vợ con và người thân của Trần Văn Kỳ đã khuyên nhủ chồng mình ra đầu thú cơ quan Công an. Ngày 2/7, Kỳ đã từ tỉnh Nghệ An vào Công an Đắk Nông để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Không những thế, sau khi được đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông giải thích, nói cho biết cái đúng, cái sai, Trần Văn Kỳ đã điện thoại tác động, khuyên nhủ bạn mình là Trần Văn Biên ra đầu thú. Đến chiều 4/7, Biên đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Theo Minh Quỳnh (CAND)