Đối tượng "đội" 3 lệnh truy nã sa lưới

Phạm Thanh Tùng.



Tùng là đối tượng cộm cán, cầm đầu đường dây ma túy tổng hợp ở Hải Phòng và một số vùng lân cận, có rất nhiều thủ đoạn ma quái. Cầm đầu đường dây nhưng không bao giờ y trực tiếp chuyển và giao "hàng". Tùng không xuất hiện lâu ở đâu và thay thế không biết bao sim ĐTDĐ. Khẩu súng K54 không lúc nào rời khỏi người y ngay cả khi ngủ...

Chỉ trong thời gian ngắn, Tùng đã "đội" 3 lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT - Công an: Quảng Ninh, Nghệ An, TP Uông Bí (Quảng Ninh). Và mới đây nhất là lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang đều về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp nhận thông tin trên, các trinh sát, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch truy bắt hết sức tỉ mỉ. Suốt gần 3 tháng, nhiều tổ công tác đã phải liên tục lần theo dấu vết đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Đầu tháng 7/2013, từ thông tin Tùng trở về Hải Phòng, các mũi trinh sát Phòng PC47 đã tổ chức rà soát, phát hiện tên Tùng ở ngay tổ 12, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng. Y thuê luôn cả một dãy chung cư để ẩn náu và chỉ đạo đường dây mua bán trái phép ma túy. Chiều 15/7, các mũi trinh sát bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đã tiếp cận phòng 624 - khu nhà chung cư trên.

Đúng 13h30 cùng ngày, chọn khoảnh khắc phù hợp nhất, các chiến sĩ Cảnh sát đã phối hợp nhịp nhàng, nhanh như cắt vô hiệu hóa khả năng chống đối, bắt gọn y ngay tại phòng ngủ, thu trong người y 1 khẩu súng quân dụng K54 cùng 7 viên đạn, 26.400.000 đồng và 1 túi hồng phiến gồm 64 viên.

Ngay sau khi bắt giữ Phạm Thanh Tùng, Phòng PC47 - Công an TP Hải Phòng đã bàn giao cho Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bắc Giang điều tra tiếp theo thẩm quyền.



Theo Quốc Phòng- Văn Thịnh (CAND)