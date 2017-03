Đối tượng giết người sa lưới sau 5 năm trốn truy nã ở nước ngoài

Được biết, Hưng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Khoảng 0h5 ngày 29/6/2007, Phương Xuân Hải (tức Hải “cò”, 36 tuổi) cùng Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi) và một số thanh niên rủ nhau ngồi uống rượu tại khu vực đường đôi Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội).

Trong khi ngồi uống, Hải gọi điện cho Phạm Vũ Hưng đến góp vui. Tại cuộc nhậu, Hưng chủ động cầm chén muốn chạm với anh Cường nhưng bị anh này từ chối khiến hai bên lời qua tiếng lại. Đến khoảng 1h cùng ngày, Hưng và Hải đi về trước. Tuy nhiên, Hưng vẫn ấm ức vì bị anh Cường coi thường nên đã rủ Hải quay lại đánh anh Cường. Hưng về nhà lấy 1 con dao tông đưa cho Hải, còn Hưng cầm một thanh đao, quay lại quán rượu để đánh Cường.

Khi thấy Hưng và Hải cầm theo hung khí, anh Cường liền bỏ chạy. Đến trước cửa nhà số 4, phố Tân Ấp thì anh Cường bị vấp ngã, Hưng và Hải liền xông đến, dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi phạm tội, Hưng bỏ trốn sang Quảng Tây, Trung Quốc sinh sống. 5 năm sau, ngày 12/12/2012, Hưng về Việt Nam, mang theo 8 ống nhựa chứa chất ma tuý tổng hợp để sử dụng. Khoảng 22h cùng ngày, Hưng đang tụ tập cùng bạn bè tại một khách sạn trên phố Ngô Sỹ Liên (Hà Nội), chuẩn bị sử dụng số ma tuý trên thì bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an) phát hiện, bắt quả tang.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Phạm Vũ Hưng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để nhập với vụ án Giết người. Về phía Phương Xuân Hải, hiện đối tượng này vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.





Theo T.H (CAND)