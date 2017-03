Đối tượng nghi vấn có 3 lệnh truy nã

Công an huyện An Dương, Hải Phòng vừa phối hợp với Công an xã Tân Tiến bắt được đối tượng có 3 lệnh truy nã đang lẩn trốn tại thôn Do Nha, xã Tân Tiến.

Ngày 16-8, sau khi nhận được thông tin về một số đối tượng nghi vấn đang trọ tại nhà trọ của gia đình anh Vũ Trọng Bình, ở thôn Do Nha, xã Tân Tiến, tổ công tác của Công an huyện An Dương khẩn trương phối hợp với Ban Công an xã tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trọ này. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, 3 đối tượng gồm 2 nam, 1 nữ đang trọ tại phòng số 4 của nhà trọ này đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Thấy 3 đối tượng đó có nhiều biểu hiện không bình thường, tổ công tác yêu cầu họ về trụ sở Công an xã Tân Tiến để làm rõ. Bất ngờ, một đối tượng dùng súng đe dọa rồi đánh vào đầu đồng chí Nguyễn Văn Đức là công an xã, làm đồng chí Đức bị thương. Tổ công tác của Công an huyện đã bắt giữ đối tượng đó, thu giữ 1 khẩu súng tự chế cùng 4 viên đạn và một hộp nghi đựng thuốc nổ nhồi đạn. Đối tượng bị bắt giữ là Trần Văn Khoa (tức Trần Văn Đông), 36 tuổi, trú tại thôn Kim Đậu, xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Đối tượng hiện đang có 3 lệnh truy nã về các hành vi: “Cố ý gây thương tích”, “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”. Theo Tuấn Anh (ANTĐ)