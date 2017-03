Du hý cùng nhân tình để trốn truy nã

Ngày 28/6, Công an thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã bắt Phạm Văn Trung (47 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Bùi Thị Bích Phượng (39 tuổi, ngụ Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: D.T

Theo cơ quan công an, Trung có 3 tiền án, tiền sự và đang bị Công an tỉnh Quảng Bình truy nã về tội Cướp tài sản. Trong lúc đi trốn, người này cặp bồ với Phượng, rủ người tình đi du lịch nhưng thực chất để công an không truy lùng được tung tích.

Đưa nhau đến Quy Nhơn được vài ngày, đôi tình nhân nhẵn túi nên bàn nhau đi trộm cắp để tiếp tục du hý. Tối 26/6, Phượng đứng ngoài đường cảnh giới để Trung vào hẻm 59 đường Hà Huy Tập (phường Trần Phú) phá khóa xe máy của người dân đang dựng trước nhà. Hành vi này của ông ta bị tổ cảnh sát bảo vệ mục tiêu tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện. Đôi nhân tình bị bắt quả tang.

Theo Danh Toại (VNE)