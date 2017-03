Dùng súng đòi nợ thuê 9 tỷ đồng

Liên quan đến ổ nhóm này, trước đó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai đã bắt 2 đối tượng và vận động một đối tượng ra đầu thú. Các đối tượng trong 2 ổ nhóm này gồm có: Đỗ Xuân Bân (29 tuổi); Tạ Hoàng Thắng (30 tuổi), đều trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ; Đinh Công Tuyển và Lai Văn Oánh (32 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Sự việc bắt đầu từ tháng 5/2010, Lê Doãn Phong, Giám đốc Công ty TNHH Đông Phong vay của chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) 9 tỷ đồng. Đến hạn, Phong vẫn chưa có tiền trả nợ nên Lan giao cho Bân, Tuyển, Trường, Thắng xuống gặp Phong đòi hộ tiền. Đến khoảng 15 giờ ngày 25/11/2010, sau khi nhận được điện thoại của Bân, Phong đã hẹn Bân về công ty để trả tiền…

Đúng hẹn, 16h nhóm Thắng, Tuyển, Trường, Bân ngồi chờ tại khu vực hồ Đền Lừ, trong lúc cả hai đang ngồi thì một nhóm thanh niên đi xe máy cầm tuýp sắt gắn dao, lao vào dùng gạch ném về phía nhóm của Bân, Tuyển, Trường, Thắng. Lúc này, Bân cầm tuýp sắt, Thắng nhảy lên ôtô bỏ chạy ra ngoài hướng đường Tam Trinh. Hai bên giằng co khoảng 5 phút thì Tuyển rút súng bắn một phát khiến nhóm thanh niên bỏ chạy hết…

Hiện Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Bân, Tạ Hoàng Thắng và Oánh, đồng thời phối hợp cùng Phòng PC45 Công an Hà Nội truy bắt đối tượng Đinh Công Tuyển và các đối tượng liên quan khác.

Theo Xuân Mai (CAND)