Ngày 11-10, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, Long đã dùng xà beng đâm vào mặt vợ là chị Vũ Thị Hường (SN 1979) khiến chị Hường bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện vào buổi tối cùng ngày. Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Cẩm La đã bắt khẩn cấp tên Long bàn giao cho Công an TX Quảng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Hương (Quảng Ninh Online)