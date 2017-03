"Gánh" 2 lệnh truy nã vẫn mang súng đi buôn ma túy

Theo thông tin từ cơ quan công an, trưa 18/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CA TP Hải Phòng đã bắt quả tang đối tượng Lại Thế Thuận (SN 1978), trú tại phường Máy Chai - Ngô Quyền có hành vi tàng trữ 140 gói cần sa cùng nhiều ma túy đá và súng quân dụng tại một phòng trọ trên địa bàn quận Hải An.

Đối tượng Lại Thế Thuận (ảnh ngồi) tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Lao động)

Để có thể chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, Thuận luôn thủ sẵn trong người khẩu súng quân dụng K59 cùng hàng chục dao kiếm, lưỡi lê và mã tấu. Tại nhà trọ của mình, Thuận còn thiết kế một ổ khóa đặc biệt nằm phía trong, chỉ có một lỗ nhỏ để tuồn ma túy ra bên ngoài cho các con nghiện.

Tang vật vụ án được thu giữ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, từ năm 2011, Lại Thế Thuận là đối tượng đang mang hai lệnh truy nã của Công an quận Ngô Quyền. Thuận trốn lệnh truy nã đến khu vực phường Đông Hải 1, quận Hải An thuê nhà trọ để tổ chức mua bán ma túy cho những đối tượng nghiện hút trên địa bàn.

Theo Thế Cường (Dân trí)