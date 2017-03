Gây tai nạn bỏ trốn 12 năm sang Lào vẫn bị bắt

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An phối hợp với Phòng điều tra hình sự Quân khu 4 vừa bắt giữ, dẫn giải đối tượng trốn truy nã Trần Ngọc Phương (SN 1965), trú tại xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An từ Lào về quy án.

Theo đó, vào ngày 29/11/2000, Phương cùng một người trong xã tên là Phan Xuân Hiền lái xe ô tô chở 1,84 m3 gỗ và một số heo đi hướng Vinh - Hà Nội. Khi đến địa phận TP. Thanh Hóa thì chiếc xe bị Đội Kiểm lâm cơ động Thanh Hóa ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trần Ngọc Phương bị bắt sau 12 năm ra nước ngoài trốn truy nã

Không chấp hành hiệu lệnh, Phương lái xe bỏ chạy, đến đoạn trạm thu phí Tào Xuyên thì đâm phải anh Vũ Văn Quang, lúc đó đang là binh nhất, chiến sỹ đại đội 20, phòng Tham mưu, BCHQS tỉnh Thanh Hóa làm anh này chết tại chỗ. Sau khi gây ra tai nạn, Phương bỏ trốn khỏi địa bàn.

Cơ quan chức năng sau đó đã ra lệnh truy nã đối với Phương về tội giết người và chống người thi hành công vụ.

Trần Ngọc Phương sau đó chạy sang nước bạn Lào để tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Sau một thời gian, Phương trở thành chủ doanh nghiệp chế biến lâm sản đóng tại Bản Na, huyện U-thâm-phon, tỉnh Xa-va-na-khet (Lào).

Tưởng đã thoát tội, nhưng Phương không ngờ công an vẫn cử trinh sát truy tìm tung tích, theo dõi. Mới đây, sau khi xác định được nơi trú ẩn của Phương, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ khi anh ta đang trên đường chuẩn bị vào rừng khai thác gỗ trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Mọi người không ngờ Phương lại là một kẻ đang trốn lệnh truy nã.

Trần Ngọc Phương được dẫn giải về địa phương bàn giao cho Phòng điều tra hình sự quân khu 4 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Infonet