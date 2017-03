Giám đốc lập công ty “ma” để bán hóa đơn khống

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Hải Nam Long (trụ sở tại số 639 đường Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), được thành lập từ tháng 8-2008 do An làm giám đốc, chuyên hoạt động dịch vụ bơm bê-tông cho các công trình xây dựng. Tuy nhiên, từ ngày thành lập cho đến tháng 5-2010, Công ty này không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.



Chân dung giám đốc lập công ty “ma” để bán hóa đơn. Ảnh: TT

Từ tháng 8-2009, An đã chỉ đạo cho kế toán Công ty lập khống các loại hóa đơn giá trị gia tăng, sau đó đem bán cho hơn 31 doanh nghiệp trên cả nước. Giá trị của các hóa đơn này lên đến 6 tỷ đồng, An thu lợi bất chính trên 646 triệu đồng. Số tiền này, An lấy tiêu xài cá nhân.

Sau khi sự việc bị phát hiện, An đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

TẤN TÀI