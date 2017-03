Giết người, lẩn trốn 14 năm vẫn không thoát

Sáng 4-11, trung tá Đặng Công Chức, Phó phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Cần Thơ bàn giao đối tượng Đào Văn Chánh (SN 1974, nguyên quán đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) có hành vi giết người sang Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục làm rõ. Sau đúng một năm xác lập chuyên án truy bắt, Chánh đã thúc thủ sau 14 năm lẩn trốn, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Cần Thơ đã xuất sắc lần theo tung tích hung thủ giết người.

Không nghề nghiệp ổn định, Chánh thường xuyên tụ tập những phần tử xấu lập băng nhóm tham gia cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ngày 18-10-1991, Chánh bị bắt về hành vi cướp giật tài sản. Chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, Chánh vẫn chứng nào tật nấy, tạo ra nỗi khiếp sợ cho người dân địa phương. Để tạo uy thế cho mình, Chánh thường xuyên kiếm cớ gây sự với những thanh niên khác. Hễ bước ra khỏi nhà, Chánh luôn mang theo vũ khí giấu trong người sẵn sàng đói phó với lực lượng thi hành công vụ.

Lúc 9 giờ 30 ngày 16-4-1997, anh Lê Văn Nam (ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) dùng xe đạp chở Hồ Thanh Trúc, khi vừa đến cổng khu 2 Trường Đại học Cần Thơ, anh bị một đối tượng lạ mặt cầm cây chặn đầu xe lại, đánh vào đầu rồi chạy thoát. Trúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ phát hiện kẻ gây án là Đào Công Chánh. Trước đó, anh Trúc và Chánh có mâu thuẫn với nhau. Trung tá Đặng Công Chức cho biết, qua xác minh, Công an TP. Cần Thơ xác định, Chánh là tên tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài hành vi thanh toán, cướp giật tài sản, Chánh là đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ngày 29-4-1997, Công an TP. Cần Thơ ký quyết định truy nã Chánh về hành vi giết người.

Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, cán bộ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Cần Thơ cho biết, xác định Chánh là tên tội phạm nguy hiểm, 14 năm qua trinh sát luôn truy tìm y nhưng không có kết quả. Tháng 10-2010, Ban giám đốc Công an TP. Cần Thơ xác lập chuyên án, giao cho Phòng cảnh sát truy nã tội phạm nhanh chóng truy bắt Chánh. Thiếu tá Trung nói: “Ngày nào hồ sơ Chánh còn ở phòng là anh em trinh sát vẫn còn nợ nạn nhân. Tôi được lãnh đạo phòng giao nhiệm vụ này cùng với một số anh em trong đơn vị”.

Nhận định Chánh có khả năng trốn ở Campuchia, thiếu tá Trung luôn tới lui nước bạn tìm manh mối kẻ giết người. Lúc anh ở Pnôm Pênh, khi tỉnh Kandai phối hợp với cảnh sát nước bạn, thiếu tá Trung phát hiện Việt kiều có tên In KosChan có biểu hiện khả nghi. In KosChan là thầu xây dựng, có đời sống khá giả ở Pnôm Pênh. Y có vợ và hai đứa con gái. Phòng cảnh sát truy nã tội phạm xác định, Việt kiều có tên In KosChan chính là Đào Công Chánh.

Ngày 31-10-2011, một tổ trinh sát gồm trung tá Đặng Công Chức, thiếu tá Nguyễn Thành Trung... sang Campuchia. Đang chỉ đạo công trường xây dựng, Chánh đứng như trời trồng khi tổ công tác công an từ Việt Nam đứng trước mặt với tờ lệnh truy nã đã úa màu. Y chỉ biết tra tay vào còng rồi nói lời từ biệt vợ con. Các trinh sát Phòng cảnh sát truy nã tội phạm CATP Cần Thơ thở phào nhẹ nhõm như vừa trả được món nợ quá lâu với nạn nhân và gia đình.

Theo THIỆN THẢO (CATP)