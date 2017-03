Giết người rồi gây tai nạn chết người khi bỏ trốn

Đồng thời Phương chính là nghi can lái xe ô tô Lexus gây tai nạn giao thông khiến một người chết, hai người bị thương.

Trước đó, chiều 28-11-2014, anh Khổng Trường Sơn điều khiển xe máy đi vào hẻm số 10 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh vô tình va quẹt vào xe của Phương. Từ đó hai bên cự cãi rồi xông vào đánh nhau nhưng được người dân can ngăn nên cả hai bỏ đi. Một lúc sau, Phương nhìn thấy anh Sơn đi xe máy vào hẻm 153 quốc lộ 13. Phương bèn bám theo anh Sơn vào hẻm, chặn xe anh Sơn lại đòi tính sổ. Thấy Phương gây gổ, anh Sơn chạy vào nhà người dân lấy cái ghế inox chống trả nhưng bị té. Lập tức Phương lao đến dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người anh Sơn khiến anh gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Sơn đã tử vong.

Nguyễn Quang Phương - đối tượng đang bị truy nã. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ thì Phương bỏ trốn và tiếp tục lái xe ô tô gây tai nạn nghiêm trọng ở quận 10 khiến một người chết, hai người bị thương.

Cụ thể, ngày 4-3-2015, Phương thuê xe ô tô hiệu Lexus biển số 52F-1202 lái xe với tốc độ cao từ đường Hùng Vương về vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 10). Khi gần đến ngã tư Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn, Phương bất ngờ lái xe sang làn đường ngược chiều, tông thẳng vào xe máy do anh Đoàn Văn Sơn điều khiển chở theo một phụ nữ khiến cả hai bị tai nạn thương tích nặng. Không dừng ở đó, xe do Phương điều khiển tiếp tục tông vào một xe máy khác do anh Nguyễn Hữu Lễ điều khiển khiến anh Lễ tử vong sau đó. Sau khi gây án Phương đã nhanh chóng bỏ trốn.

Qua điều tra, xác minh cơ quan công an xác định Phương chính là đối tượng gây ra hai vụ việc trên nên ra quyết định truy nã.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kêu gọi ai biết Phương ở đâu hoặc ai bắt được đối tượng này thì báo về Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, số điện thoại 08.38387414.