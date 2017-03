Hai đối tượng truy nã sa lưới

Cuộc truy bắt đối tượng Nguyễn Thành Thi (Riềng, SN 1986, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang) và Nguyễn Văn Bình (SN 1982, trú thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang) gặp rất nhiều khó khăn do thiếu thông tin, địa bàn rộng. Đặc biệt, thủ đoạn của chúng rất tinh vi, xảo quyệt, luôn thay đổi chỗ ở và bỏ trốn ngay khi bị động. Nhưng với quyết tâm không để tội phạm sống ngoài vòng pháp luật, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã tích cực triển khai nhiều biện pháp và chỉ trong thời gian ngắn chúng lần lượt sa lưới.

Vào cuối tháng 8-2010, Thi cùng với 4-5 người bạn ngồi quán uống rượu đến hơn 10 giờ đêm. Một nhóm thanh niên khác ngồi nhậu ở bàn bên cạnh, trong đó có Trần Văn Hoàng Linh (SN 1992, ngụ cùng địa phương) đang tính tiền ra về thì Thi bước đến gây sự. Hai bên cự cãi dẫn đến đánh nhau. Thi chạy vào trong quán lấy con dao Thái Lan chém liên tục vào người Linh rồi bỏ trốn ngay trong đêm. Linh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời với thương tật là 54%. Sau khi gây án, Thi đã trốn lên Lâm Đồng. Do chăm chỉ làm ăn nên hắn được một gia đình ở đây cưu mang và gả con gái. Cưới vợ chưa được bao lâu, ngày 4-10-2011 Thi đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Thi không hiểu tại sao sau một năm lẩn trốn ở vùng xa xôi, hẻo lánh của tỉnh Lâm Đồng (thôn 8, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) hắn vẫn bị các trinh sát tìm ra.

Vừa hoàn tất hồ sơ vụ của Thi thì một tổ trinh sát khác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cũng vừa bắt được Nguyễn Văn Bình đang lẩn trốn tại Bình Dương. Bình là đối tượng giết người vào đầu năm 2011 tại huyện Châu Thành. Mọi việc bắt đầu từ việc Bình nhậu say về vô cớ đánh đập con gái. Anh Lê Hoàng Huy, ngụ cùng địa phương, thấy vậy can ngăn và dọa sẽ thưa công an nếu Bình tiếp tục đánh. Tức giận, Bình tát vào mặt Huy và bị anh đánh lại. Dù được mọi người can ngăn nhưng Bình vẫn xông vào nhà lấy dao chém vào cổ và người Huy. Do vết thương quá nặng nên Huy được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Còn Bình sau khi gây án đã trốn lên TPHCM rồi qua Bình Dương làm thuê kiếm sống.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bản chất côn đồ từng có một tiền sự về hành vi chống người thi hành công vụ, cần nhanh chóng truy bắt trong thời gian sớm nhất, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của đơn vị được tập trung dưới sự chỉ huy trực tiếp của thượng tá Nguyễn Thành Nông. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6-10-2011 khi Bình vừa đến nhà trọ thăm vợ, trinh sát đã bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của vợ hắn và những người xung quanh.

Theo kinh nghiệm của các trinh sát thì những đối tượng có lệnh truy nã luôn tìm mọi cách trốn tránh, thay tên đổi họ, thay đổi nơi cư trú và cố gắng chăm chỉ lao động nhằm che giấu tội lỗi của mình. Nhưng họ luôn sống trong tâm trạng bất an, hoang mang lo lắng, sợ bị mọi người cùng lực lượng chức năng phát hiện. Nếu những đối tượng có lệnh truy nã tự giác ra đầu thú thì họ sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.



Theo QUỲNH MAI (CATP)