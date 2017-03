Hai ngày, bắt 3 đối tượng truy nã

Đoàn, Cường, Xuân bị Công an tỉnh Hải Dương và Công an TP Hải Phòng truy nã về các tội cố ý gây thương tích; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong 2 ngày 28 và 29/7, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt 3 đối tượng đang bị truy nã. Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Văn Đoàn, 47 tuổi, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn; Phan Văn Cường, 30 tuổi, trú tại xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc và Đặng Thị Xuân, 56 tuổi, trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, cùng tỉnh Hải Dương. Đoàn, Cường, Xuân bị Công an tỉnh Hải Dương và Công an TP Hải Phòng truy nã về các tội cố ý gây thương tích; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo PV (CAND)