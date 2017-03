Hiếp dâm em vợ, trốn truy nã 10 năm rồi lấy vợ mới

Vào năm 2007, sau khi ly hôn vợ đầu, Toàn (40 tuổi, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) tán tỉnh và lấy chị N.Th.L (18 tuổi), cô gái xinh đẹp ở huyện Thanh Chương, rồi sinh con.

Ngày 11-6-2017, Toàn đi xe máy chở em gái của vợ là em N.Th.H (17 tuổi) đến nhà vợ chồng toàn để chăm sóc chị gái vừa sinh con.



Nguyễn Hoàng Toàn (ngoài cùng bên trái) cùng Bình, Lành, Tý bị bắt và di lý về TP Vinh (Nghệ An) để tiếp tục xử lý.



Thay vì chở em H. về nhà mình để giúp chăm sóc vợ và con của mình thì Toàn chở em gái vợ đến đoạn đường vắng rồi dừng xe hiếp dâm em vợ.

Mặt dù H. kháng cự và ha hét, khóc, kêu cứu nhưng đoạn đường hoang vắng ít người qua lại nên không có người nghe để đến cứu.

Sau khi giở trò đồi bại, Toàn đe dọa em H. không được nói với ai rồi chở H. về nhà. Khi về đến nhà H. ngất xỉu và bị mất máu nhiều nên gia đình phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khi bị tố cáo, Toàn bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan Công an huyện Thanh Chương ra lệnh truy nã Toàn về tội hiếp dâm.

Toàn bị bắt khi đang chung sống với vợ mới và con trai ở xã Chư KBô (huyện Krông Buk, Đắk Lắk). Toàn khai sau khi hiếp dâm em vợ bị bại lộ, Toàn bỏ trốn vào Phú Yên và cắt đứt mọi liên lạc với vợ và gia đình.

Sau một thời gian sống ở Phú Yên sợ bị lộ, Toàn lại âm thầm đến tỉnh Khánh Hòa sinh sống. Sau đó, Toàn đến Đắk Lắk làm thuê để tiếp tục trốn truy nã. Tại đây, Toàn lại đi tán tỉnh các cô gái và giới thiệu là chưa có vợ rồi lập gia đình sinh sống với một người con gái ở xã Chư KBô.

Đang trốn truy nã, không có giấy tờ tùy thân nên Toàn không thể làm thủ tục kết hôn tiếp. Hiện Toàn và người vợ mới ở xã Chư KBô đã có một người con trai hai tuổi.

Khi bị bắt giữ, người vợ mới và mọi người ở Đắk Lắk mới biết Toàn lâu nay đã có gia đình ở quê nhà và đang trốn truy nã tội hiếp dâm.

. Dịp này, Đội ba thuộc Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã bắt ba đối tượng đang trốn truy nã ở tỉnh Bến Tre, Bình Dương và phía Nam, di lý về Nghệ An gồm: Anh Nguyễn Thanh Bình (32 tuổi, trú xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) trốn truy nã tội trộm cắp tài sản từ năm 2015.

Đào Văn Lành (25 tuổi, trú xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) - trốn truy nã tội cướp tài sản vào năm 2016. Bình và Lành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Lô Văn Tý (20 tuổi, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) - trốn truy nã tội tội cố ý gây thương tích, bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bến Tre.