Hiệp sĩ bắt đối tượng bị truy nã

Đang lẩn trốn ở nhà trọ thuộc khu 3 phường Hiệp An, phát hiện sự có mặt của các “hiệp sĩ” Vinh liền dùng hung khí chống trả quyết liệt. Kiên quyết không cho đối tượng tẩu thoát, hai hiệp sĩ đã khống chế được tên Vinh giao cho công an.

Đối tượng Trương văn Vinh

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận trong thời gian lẩn trốn lệnh truy nã vẫn tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm, cắp xe máy trên địa bàn xã Tân Uyên.

Trước đó, các anh đã bắt được Lê Thị Hồng Đào SN 1970 quê Bình Thuận và Đoàn Minh Tuấn SN 1982 quê Kontum về tội buôn bán và tàng trữ trái phép ma túy. Ngoài ra Đào và Tuấn đã thực hiện trộm chiếc xe máy BKS 60M7-2929.

Trung tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng công an phường Hiệp An cho biết: “CLB SBC Hiệp An tuy mới ra đời được một tháng, nhưng đã kết hợp với công an phường bắt hơn 10 vụ trộm cướp, ma túy trên địa bàn”.



Theo Đình Du (CAO)