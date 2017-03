Hơn 10 năm trốn truy nã vẫn không thoát

Đỗ Thị Thu Hà sinh ra vốn là một bé gái nhỏ nhắn, ưa nhìn với mái tóc tém tinh nghịch. Nhưng càng lớn, Hà càng ương bướng khó bảo, hay trốn nhà đi chơi cùng đám bạn vốn cũng hay ngao du như Hà. Cách đây 12 năm, khi bước vào tuổi đôi mươi, Hà phiêu dạt lên Lào Cai, làm linh tinh đủ thứ nghề để sinh sống. Bản thân Hà cũng nhiều lần qua lại hai bên biên giới giữa tỉnh Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc) làm thuê nên nảy sinh ra ý định lừa gạt những cô gái trẻ bán sang Trung Quốc kiếm tiền tiêu xài.

Sau một vài lần thành công, vào đầu năm 2001, Đỗ Thị Thu Hà lên huyện Than Uyên, tỉnh Lào Cai (nay thuộc tỉnh Lai Châu) chơi cùng đám bạn, và cũng là để tìm nguồn “hàng”. Sau vài tuần lân la làm quen, Hà cùng hai đối tượng trong nhóm kết thân với các em Lò Thị M, sinh năm 1985; Lò Thị L, sinh năm 1980; La Thị Th, sinh năm 1987, đều trú tại thị trấn Thân Thuộc, huyện Than Uyên. Lợi dụng sự ngây thơ của các em, Hà vẽ ra viễn cảnh sung sướng ở thành phố với công việc nhàn hạ mà mức lương được những 2 đến 3 triệu đồng một tháng. Cả M, L và Th không hề nghi ngờ nhờ Hà dẫn ra thành phố Lào Cai xin việc. Do không biết đường đi nên sau vài ngày loanh quanh ở thành phố Lào Cai, các em đã bị Hà và đồng bọn lừa bán sang Trung Quốc cho một chủ chứa gái mại dâm.

Về phía gia đình các nạn nhân, sau khi thấy con gái mất tích, các gia đình đã tổ chức đi tìm nhiều lần nhưng vẫn bặt vô âm tín. Trước sự truy tìm ráo riết và sự tra hỏi và thúc giục của các gia đình, Thân – đối tượng cùng đồng bọn với Hà, nhà cũng ở thị trấn Thân Thuộc sợ hãi mò sang Trung Quốc đưa L, M, Th về Lào Cai, mua vé xe cho các em về Thân Thuộc với gia đình, còn mình thì nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau đó, gia đình các nạn nhân đã làm đơn trình báo tới cơ quan công an huyện Than Uyên tố cáo hành vi của Hà cùng đồng bọn. Tháng 4-2001, Công an huyện Than Uyên đã bắt được Đỗ Thị Thu Hà lúc ả đang quay lại Thân Thuộc câu kết với các đối tượng tiếp tục lừa gạt phụ nữ bán sang Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, Hà khai man tên là Đỗ Thanh Hằng, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để che giấu thân thế. Tại nhà giam giữ, Hà đã 2 lần khoét tường định trốn nhưng không thành. Thấy tình thế không ổn, Hà lại giả điên đập đầu vào tường đòi tự tử buộc Công an huyện Than Uyên phải chuyển đối tượng ra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra xử lý. Tuy nhiên, với bản chất xảo quyệt, chỉ mấy ngày sau, Hà thò tay vào cổ họng mình móc, cào khiến họng bị rách chảy máu, báo hại lực lượng điều tra viên phải đưa Hà vào Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai điều trị. Lợi dụng sơ hở, Hà đã bỏ trốn. Ngày 30-5-2001, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã số 07 đối với Hằng về hai tội danh: buôn bán phụ nữ và trốn khỏi nơi giam giữ.

Kể từ ngày ra quyết định truy nã, Đội truy nã thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lào Cai (Nay là Phòng Cảnh sát truy nã) đã nhiều năm, nhiều lần dày công tìm kiếm xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhưng không có kết quả. Việc bắt giữ đối tượng với manh mối duy nhất là họ tên, địa chỉ lại là giả, trong khi đối tượng liên tục dùng thủ đoạn giả điên tự tử nên với cái tên Đỗ Thanh Hằng, lực lượng cảnh sát truy nã dường như đã xới tung các tỉnh Đông bắc vẫn không tìm thấy. Năm 2011, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lào Cai được thành lập. Vụ án Đỗ Thanh Hằng được giao cho trung tá Lương Hồng Ngân tiếp tục điều tra. Ôm tập hồ sơ sau 10 năm tạm thời khép lại, trung tá Ngân mất gần 1 tháng đọc đi đọc lại, mở ra nghiên cứu rồi lại đối chiếu so sánh để tìm ra con người thật của đối tượng. Bằng kinh nghiệm điều tra và trực giác, trung tá Ngân nhận định đối tượng nhiều khả năng là người đông Bắc Bộ, có thể vẫn đang lẩn trốn tại quê thật của đối tượng. Nhiều hướng điều tra mới được mở lên trong tâp hồ sơ ngày càng dầy của trung tá Ngân, trong đó có các cuộc điều tra tại nhiều tỉnh như Hòa Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Vĩnh Phúc… đã được thực hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trung tá Ngân cùng thiếu tá Vũ Văn Hạnh dừng lại tại điểm chốt điều tra cuối cùng là tỉnh Vĩnh Phúc. Đến ngày 16-2-2012, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp thông tin có một người có dấu vân tay trùng khớp với Đỗ Thanh Hằng tên là Đỗ Thị Thu Hà, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại phường Trương Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhận định nhiều khả năng Hằng và Hà là một, các anh lại lên đường tiếp tục điều tra xác minh. Quả thực, gia đình Hà đang sống tại thị xã Phúc Yên, nhưng hiện đã đi lấy chồng tại Hà Nội và không biết địa chỉ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai điều tra viên phát hiện Hà đã lấy chồng tên là Kim, hiện sống tại phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đồng thời đang làm việc tại một khách sạn trên địa bàn thủ đô.

Với sự phối hợp của lực lượng cảnh sát truy nã CATP Hà Nội, tổ công tác mai phục tại khách sạn nơi Hà làm việc, theo dõi khi Hà rời khách sạn về tới nhà ở phố Thuốc Bắc mới tập kích bất ngờ bắt giữ. Vì liên quan đến một số công việc hành chính nên tổ công tác đã mời Hà về trụ sở Phòng cảnh sát truy nã CATP Hà Nội giải quyết. Hà không mảy may nghi ngờ đã nhanh chóng chấp hành. Trung tá Lương Hồng Ngân không hề ngạc nhiên khi nhìn tận mặt Hà vì so với 10 năm trước, khuôn mặt Hà không thay đổi nhiều, vẫn mái tóc tém và con mắt sắc sảo. Lúc trung tá Ngân tiếp cận và hỏi “Thế có biết Đỗ Thu Hằng là ai không”, Hà hơi chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh chối không biết. Tuy nhiên, trước những lời động viên, giải thích thấu tình đạt lý của người điều tra viên giàu kinh nghiệm, Hà bỗng dưng bật khóc nức nở, cúi đầu nhận tội. Vừa khóc vừa khai, Hà nói sau khi bỏ trốn, Hà không ở nơi nào cố định, được vài ngày là chuyển nơi ở mới từ Thái Nguyên đến Lạng Sơn, sang Trung Quốc. Nhiều năm sau Hà trở về Vĩnh Phúc, giấu mình trong hình ảnh cô gái ngoan và lấy được chồng, hiện là kế toán xây dựng của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội. Toàn bộ quá khứ được Hà khéo léo che đậy nên ngay cả bố mẹ đẻ cũng như gia đình bên chồng không ai hay biết.

Điều làm trung tá Lương Hồng Ngân suy nghĩ đến tận bây giờ là hình ảnh lúc các anh mở cửa căn phòng trên tầng 2 nơi 3 mẹ con Đỗ Thị Thu Hà đang ở để triệu tập về trụ sở Công an giải quyết. Lúc đó Hà đang bận bịu pha sữa với hai đứa con, đứa lớn gần 5 tuổi, đứa bé mới 2 tuổi. Cháu bé 2 tuổi đang bấu vào chân mẹ nhì nhằng khiến mẹ nó quay như chong chóng. Lúc mẹ chúng bị dẫn đi, hai đứa cứ tròn mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có lẽ hình ảnh ấy cũng ám ảnh Hà bởi trong suốt chặng đường áp giải về Công an Lào Cai, Hà cứ khóc suốt. Nỗi đau khổ của Hà khi phải bỏ lại những đứa con thơ cũng không khác lắm so với nỗi khổ của những bà mẹ có những đứa con non nớt đã bị Hà bán sang Trung Quốc hơn 10 năm trước. Mà tội ác ấy thì không thể dung thứ.

Theo Tống Huệ (CAO)