Kẻ bắn chết hai người bị bắt sau 22 năm lẩn trốn

Sau khi bắn chết hai người và ba người khác bị thương, Tuấn đã bỏ trốn sang Campuchia sinh sống. Sau hơn 22 năm lẩn trốn, Tuấn trở về thăm người thân mới hai giờ đồng hồ đã bị Công an Vĩnh Long bắt giữ theo lệnh truy nã.



Lê Thanh Tuấn – kẻ bán chết hai người sau 22 năn lẩn trốn

Theo kết luận điều tra: Ngày 13-5-1989, sau khi nhậu ở một quán thuộc địa phận xã Thanh Đức- TX Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (nay là TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), Lê Thanh Tuấn đã có hành vi gây rối, đập phá đồ đạc trong quán. Công an xã Thanh Đức mời Tuấn và phía người bị thiệt hại tài sản đến trụ sở để làm việc. Trong quá trình làm việc, lợi dụng sơ hở của lực lượng công an xã lúc đó, Tuấn đã chộp lấy khẩu súng AK bắn liên tục nhiều phát đạn vào những người dân có mặt tại trụ sở. Hai người chết là Nguyễn Bá Mãi (SN 1963, ngụ ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Đặng Văn Sĩ (SN 1961, ngụ Phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long, nay là tỉnh Vĩnh Long). Ngoài ra có ba người bị thương.

Qua thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Cửu Long lúc bấy giờ đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can Lê Thanh Tuấn vào ngày 13-5-1989, nhưng y đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã trong thời gian dài, nhưng không bắt được Tuấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can. Đến ngày 10-9-2011, Công an TP Vĩnh Long đã bắt được Lê Thanh Tuấn theo lệnh truy nã tại nhà của ông Võ Văn Hải (ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long). Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, y đã trốn sang Campuchia bằng đường sông. Tuấn đã thay tên đổi họ, làm rất nhiều việc để mưu sinh, nhưng lúc nào cũng sống trong sợ hãi, lo lắng. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua đi, sau hơn 22 năm, Tuấn trở về thăm nhà và đã bị bắt.

Theo Bá Dũng (CAO)