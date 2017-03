Kẻ bị truy nã đặc biệt sa lưới

Đàm Hải Định (SN 1990, trú tại số 13, Văn Vĩ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng có tiền án, nay lại gây án giết người tại Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh có lệnh truy nã đặc biệt. Ngày 22-10-2010, Đội truy nã, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được thông báo trên. Đồng thời theo nguồn tin của Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an, đối tượng đang lẩn trốn tại Nha Trang, Khánh Hòa, cùng đi với y còn có một phụ nữ tên Hoàng Thị Mai, là vợ hờ của y. Cả hai đang thuê nhà trọ ở đường 23-10.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội truy nã đã lần được manh mối: từ nguồn tin của quần chúng về việc có cặp vợ chồng từ Bắc mới vào xin làm thuê ở quán Hạ Trắng, xã Vĩnh Thái (thực ra quán này thuộc địa bàn xã Vĩnh Hiệp), có nhiều khả năng là đối tượng các trinh sát cần tìm, thêm một bước xác minh, đội truy nã nhận thấy nguồn tin có cơ sở vì đối tượng nữ rất giống đối tượng Mai trong thông báo của Phòng 4 (tuy nhiên đối tượng nam thì lại không giống). Đội trưởng đội truy nã Đặng Quốc Quân xin ý kiến lãnh đạo và đề xuất kế hoạch bắt giữ.

Chiều 25-10-2010, đội truy nã cử những chiến sĩ giỏi nhất vào cuộc. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, đích thân đội trưởng Đặng Quốc Quân, đội phó Lê Nhường cùng trinh sát giỏi võ thuật Từ Công Minh tham gia bắt đối tượng. Quán Hạ Trắng hôm đó khá đông khách, vì có một tiệc sinh nhật. Các trinh sát hóa trang vào vai khách lựa chọn vị trí thích hợp. Nhắm tới người nghi vấn là tên Định, các trinh sát gọi y lại để kêu món ăn. Khi đối tượng Định vừa tới bàn, một trinh sát đột ngột hỏi: “Anh là Đàm Hải Định phải không?”. Thấy Định tái mặt ú ớ, trinh sát quát: “Đàm Hải Định, anh đã bị bắt”. Liền lúc đó hai trinh sát từ phía sau xốc tới kẹp chặt tay đối tượng. Kiểm tra tại chỗ xác định đối tượng đúng là Đàm Hải Định. Tên giết người có lệnh truy nã lập tức được đưa về trại tạm giam. Cô vợ hờ tên Mai cũng bị tạm giữ vì hành vi không tố giác tội phạm.

Ngày 27-10-2010, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào Khánh Hòa tiếp nhận bàn giao đối tượng. Như vậy sau nhiều ngày lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, Đàm Hải Định đã bị bắt tại Nha Trang, sau ba ngày y tới đây lẩn trốn.





Theo MINH HẠNH (CATP)