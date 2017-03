Kẻ bị truy nã đâm xe vào công an để tẩu thoát

Theo hồ sơ vụ việc, Hà Hải Long là thanh niên lêu lỏng, ăn chời đua đòi. Vào cuối năm 2009, do có mâu thuẫn từ trước nên Long cùng đồng bọn dùng mã tấu và ống tuýt đánh nhóm thanh niên ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa đến trọng thương. Sau đó, Long thay tên đổi họ rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía nam để qua mặt công an.

Hơn một tuần trở lại đây, do nhớ nhà nên Long đánh liều về quê và liên tục tổ chức ăn nhậu với một số chiến hữu cũ tại ngã ba Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên.

Biết tin Long xuất hiện, các trinh sát Phòng truy nã tội phạm, Công an tỉnh Phú Yên tiến hành đón lõng, xác minh. Phát hiện có công an theo dõi, Long vội nhảy lên xe máy rồ ga, đâm thẳng vào các trinh sát.

Thấy các anh né kịp, Long nhảy xuống rút dao bấm đâm loạn xạ. Tuy nhiên, Long đã bị các trinh sát kịp thời khống chế, giải về cơ quan công an để xử lý.

Theo Văn Nhân (Dân trí)