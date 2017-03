Kẻ có lệnh truy nã đặc biệt núp bóng làm thuê

Thông tin từ công an tỉnh Bình Thuận cho hay, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) của tỉnh này vừa bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phước Nguyên (SN 1987, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và đã bàn giao đối tượng này cho cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết tên Nguyễn Phước Nguyên đã bị công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh truy nã đặc biệt vào giữa tháng 4/2012 đến nay về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.





Đối tượng Nguyễn Phước Nguyên khi vừa bị bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, vì mâu thuẫn cá nhân nên vào tháng 3/2012 sau một chầu nhậu, Nguyên cùng đồng bọn kéo qua nhà ông Trần Văn Non ở xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để giải quyết ân oán.

Lúc này các tên giang hồ vườn dùng hung khí chém ông Non gục tại chỗ và đã tử vong trên đường chuyển viện. Thậm chí trước khi tẩu thoát Nguyên và đồng bọn đã cướp 1 ĐTDĐ và 1 máy tính xách tay của nạn nhân.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Riêng tên Nguyên bị công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh truy nã về 2 hành vi nguy hiểm nói trên và tổ chức truy bắt gắt gao.

Được biết gây tội ác xong, Nguyên bỏ trốn lên TP.HCM, sau đó trôi dạt về xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận làm thuê cho một vựa thanh long.

Tại đây Nguyên hầu như không giao thiệp, ở ẩn trong vựa thanh long hòng trốn tránh. Tuy nhiên qua nguồn tin quần chúng, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện ra tung tích và ngày 7/11, đã tổ chức bắt Nguyên, buộc tên này phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.



Theo Nguyễn Công – Đàm Đệ (VNN)