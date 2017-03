Kẻ cướp núp bóng tài xế

Xin làm tài xế để lừa đảo

Ngày 27-10, Võ Hoàng Điệp sử dụng hồ sơ giả mang tên Đặng Thành Yêm (SN 1978, quê ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có dán hình của Điệp) đến Công ty dịch vụ bảo vệ Vina 24/24 (gọi tắt là Công ty bảo vệ Vina, đóng tại phường Hòa Bình, TP Biên Hòa) xin làm lái xe cho công ty.

Đối tượng Võ Hoàng Điệp

Dù “hồ sơ xin việc” của Điệp chỉ có một bản chứng minh nhân dân photo nhưng nhờ sự giới thiệu của một nhân viên của công ty, Điệp (với tên giả Đặng Thành Yêm) đã được Công ty bảo vệ Vina nhận vào làm tài xế.



Ngày 10-11, Phó tổng giám đốc Công ty bảo vệ Vina (người Hàn Quốc) cử Điệp sử dụng xe ô tô của công ty chở chị Nguyễn Thị Liên (SN 1985, nhân viên kế toán của công ty) đến ngân hàng rút tiền trả lương cho công nhân. Sau khi chở chị Liên đến ngân hàng rút số tiền hơn 470 triệu đồng, Điệp không đi thẳng về công ty mà chở chị Liên đi vòng sang đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Chị Liên ngỏ ý thắc mắc thì Điệp bảo đi đường Võ Thị Sáu để gặp vợ trao đổi chút việc.



Do biết chị Liên hay bị say xe nên trên đường đi, Điệp cố tình điều khiển xe với tốc độ cao khiến chị Liên chịu không được, phải yêu cầu Điệp dừng xe để chị bước xuống đất nôn. Khi đến đoạn đường vắng gần nhà hàng Đồng Quê, Điệp dừng xe cho chị Liên bước xuống nôn rồi bất thần phóng xe lao đi cùng giỏ tiền chị Liên để trong xe. Sau đó, Điệp bỏ xe lại bên lề đường Dương Tử Giang (thuộc phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) rồi cuỗm số tiền bỏ trốn.

Nhận được tin báo của chị Liên, Công an TP.Biên Hòa sau một giờ tìm kiếm đã phát hiện chiếc ô tô Innova của công ty do Điệp vứt bỏ bên đường Dương Tử Giang. Qua xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa nhanh chóng xác định đối tượng đã giả mạo hồ sơ để xin làm tài xế cho Công ty bảo vệ Vina nhằm mục đích tìm cơ hội lừa đảo.

Lộ diện kẻ cầm đầu băng cướp

Qua miêu tả nhân dạng của các nhân viên Công ty bảo vệ Vina, cơ quan điều tra xác định tên Yêm chính là Võ Hoàng Điệp, đối tượng đang bị truy nã vì có liên quan đến băng nhóm cướp taxi mà Công an tỉnh đã triệt phá vào đầu năm 2011. Ngoài ra, Điệp còn là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh và một số vùng lân cận.

Trước đó, trong khoảng thời gian tháng 8 và tháng 9-2010, Võ Hoàng Điệp với vai trò cầm đầu băng cướp taxi liên tỉnh đã cùng đồng bọn thực hiện 4 vụ cướp taxi trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ở Đồng Nai, băng nhóm của Điệp đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp taxi táo bạo.

Tối 10-8, Điệp cùng Võ Quốc Anh (SN 1984) và Lê Minh Đại (SN 1986), cả hai đều ngụ tại phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, thuê taxi của chị Võ Thị Kim Thắm (SN 1988) điều khiển từ TP.Biên Hòa đến Long Thành để thăm người quen.

Khi đến địa bàn xã Tam Phước (TP Biên Hòa), Điệp giả vờ kêu chị Thắm dừng xe đi vệ sinh rồi dùng roi điện chích cho chị Thắm ngất xỉu. Sau đó, cả bọn trói chị Thắm bỏ lại bên đường, lục lấy của chị Thắm 2 điện thoại di động, 850 ngàn đồng và cướp xe tẩu thoát. Ngày 15-8, Điệp cùng Võ Quốc Anh, Lê Văn Tú (SN 1986) và Võ Văn Cường (SN 1991), cả hai đều ngụ tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tiếp tục thuê taxi đến địa bàn huyện Trảng Bom để lấy của tài xế Bùi Ngọc Trí 2,1 triệu đồng và cướp xe bỏ trốn.

Qua điều tra truy xét, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng Tú, Anh, Đại, Cường. Riêng Điệp do tham gia một vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng nên đã bỏ trốn trước khi đồng bọn bị bắt. Ngày 6 và 8-12-2010, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra 2 quyết định truy nã tên Điệp về các hành vi cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình chạy trốn, tên Điệp đã dùng tên giả để xin vào Công ty bảo vệ Vina và tiếp tục phạm tội.

Công an TP.Biên Hòa đề nghị người dân khi phát hiện tung tích đối tượng Võ Hoàng Điệp hãy nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất (hoặc gọi điện trực tiếp cho điều tra viên Lưu Thế Mạnh qua số điện thoại: 0918.107203). Người nào có hành vi chứa chấp, bao che Võ Hoàng Điệp sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)