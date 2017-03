Kẻ giết người bị truy nã đặc biệt sa lưới

Tối 1/11, Phòng Truy bắt đối tượng truy nã, Công an TP Cần Thơ đã bắt được Hồ Tấn Phong (37 tuổi, ngụ tai đường Vành đai phi trường, phường An Hòa, quận Ninh Kiều), can tội giết người, bị truy nã đặc biệt của Công an TP Cần Thơ, khi y đang lẩn trốn tại TP HCM.

Theo điều tra của cơ quan Công an, lúc 13h25 ngày 18/3/2009, anh Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa), điều khiển xe gắn máy BSK 95RA-0069 trên đường Mậu Thân đến đoạn giữa cầu Rạch Ngỗng thì gặp phía trước Hồ Tấn Phong điều khiển xe đạp chở cần xé bán bánh mì. Anh Hùng định điều khiển xe qua mặt, nhưng Phong không cho dẫn đến hai bên cự cãi qua lại. Phong đã đấm vào mặt Hùng làm anh té ngã. Khi anh Hùng vừa đứng dậy, Phong dùng dao đâm thẳng vào ngực trái của anh này một nhát chí mạng, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Anh Hùng được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121, nhưng đã tử vong.



Theo Đức Sơn (CAND)