Kẻ tàng trữ súng là đối tượng truy nã

Được biết, khoảng 21h ngày 31/12/2010, Công an huyện Cẩm Mỹ nhận được tin báo tại ấp 1, xã Xuân Tây, xảy ra vụ đánh nhau giữa một số thanh niên, trong đó có đối tượng sử dụng súng ngắn.

Qua công tác truy xét, đến ngày 1/1, Công an huyện Cẩm Mỹ bắt được Hoàng Vũ Chí Cường (20 tuổi), quê quán tỉnh Quảng Trị và Đỗ Tiến Minh (22 tuổi), quê quán tỉnh Yên Bái, cả hai đang cùng ở nhà trọ tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM. Qua khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ trên người Đỗ Tiến Minh một khẩu súng ngắn, dạng giống súng colt 45, số No 871072 và 13 viên đạn bi. Đây là một dạng súng kiểu mới, loại súng giống colt 45, thân súng dài 22cm, bắn đạn bi hình tròn đường kính 0,5cm màu trắng.

Đấu tranh khai thác, bước đầu Đỗ Tiến Minh khai nhận, vào cuối tháng 10/2010, Minh đến khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai mua được hai khẩu súng cùng loại. Đem về Minh giữ một khẩu, còn một khẩu giao cho Hoàng Vũ Chí Cường cất giữ. Theo lời khai của Cường thì khẩu súng của Minh đưa đã gửi cho một người bạn tên Toàn cất giữ.

Từ lời khai này, qua truy xét đến ngày 2/1, Công an huyện Cẩm Mỹ đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Công Toàn (21 tuổi), ngụ tại ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, thu giữ khẩu súng còn lại và 123 viên đạn; một bình xịt gas dạng gây mê nhả hiệu Super Power. Điều tra rõ hơn về Đỗ Tiến Minh, qua xác minh Công an tỉnh Yên Bái cung cấp, hiện Đỗ Tiến Minh đang bị Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"…





Theo P.N (CAND)