Kêu gọi đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt đầu thú, nộp vũ khí

Theo tài liệu điều tra, vào tối 13/11/2010, Lê Đình Quỳnh và Phạm Văn Lượng (tức Lượng “xếp"), 35 tuổi, ở phố Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa đến quán "Lá Cọ" thuộc địa bàn xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân để dự sinh nhật chị gái Quỳnh và là người yêu của Lượng. Trong lúc đang ăn nhậu và hát karaoke, nhóm thanh niên bàn bên cạnh đã liếc nhìn chị gái của Quỳnh. Cho là nhìn đểu, Quỳnh và Lượng xông đến hành hung, chửi bới nhóm thanh niên này.

Lê Đình Quỳnh.

Thấy 2 bên xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng, anh Phạm Văn Quang, 45 tuổi là chủ quán chạy ra can ngăn nên không xảy ra xô xát. Quỳnh và Lượng bỏ đi. 10 phút sau, 2 tên này quay lại quán mang theo 1 khẩu súng ngắn quân dụng. Lượng lao đến túm tóc, ghì đầu anh Quang xuống bàn và gí súng dọa bắn.

Lúc đó, Thượng sỹ Đỗ Ngọc Tâm, cán bộ Công an huyện Thọ Xuân đang ngồi uống nước với bạn trong quán, đã chạy đến ngăn chặn hành vi manh động của Lượng, đồng chí Tâm xưng là Công an và yêu cầu Lượng bỏ súng xuống. Đồng thời anh giật khẩu súng Lượng đang uy hiếp ra khỏi đầu anh Quang. Lượng hung hăng, nói: "Công an tao cũng bắn", đồng thời nổ súng làm đồng chí Tâm bị thương ở tay. Được đồng chí Tâm giải cứu, anh Quang liền bỏ chạy, Lượng cầm súng đuổi theo bắn anh Quang nhưng không trúng. Thấy anh Quang chạy lên phía bờ đê, Quỳnh liền giật khẩu súng trong tay Lượng đuổi theo anh Quang để bắn tiếp nhưng không trúng. Sau đó cả hai bỏ trốn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 2 đối tượng trên.

Sau hơn 2 tháng lẩn trốn, 20h ngày 11/1, Quỳnh đã trở về nhà mang theo súng quân dụng nhằm vào mẹ đẻ và người thân trong gia đình đe dọa, uy hiếp khống chế lấy tiền để y tiếp tục bỏ trốn. Ngay trong đêm 11/1 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân tổ chức bao vây chặt, kiên trì vận động kêu gọi đối tượng hạ vũ khí ra đầu thú. Đến 23h30' cùng ngày, Quỳnh đã xin đầu thú, giao nộp 1 khẩu súng quân dụng và 5 viên đạn cho cơ quan Công an. Được biết, Lê Đình Quỳnh đã có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản của công dân.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giam Lê Đình Quỳnh để tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng Phạm Văn Lượng hiện bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục tổ chức truy bắt đối tượng này.





Theo Mai Hà (CAND)