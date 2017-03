Kiều nữ thuốc nổ trốn tận Đài Loan “né” lệnh truy nã

Phan Thị Liên trở về đầu thú tại Phòng PC 52, Công an tỉnh Quảng Bình.

Liên là đối tượng bị phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Sau khi phạm tội, Liên đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Tài liệu từ Phòng PC 52 cho thấy: Trong năm 2009, Liên cùng Phan Xuân (trú tại tỉnh Quảng Trị) đã rất nhiều lần thu mua hàng trăm kg, hàng nghìn kíp nổ, hàng trăm mét dây cháy chậm… rồi từ Quảng Trị vận chuyển bằng nhiều con đường để đưa vào Khánh Hòa tiêu thụ.



Nhưng khi cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện ra đường dây buôn bán chất nổ trái phép này và đang điều tra thì Liên đã nhanh chân dùng nhiều thủ đoạn để trốn sang Đài Loan bằng cái “mác” xuất khẩu lao động.



Ngay sau đó, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phan Thị Liên về hành vi buôn bán, vận chuyển vật liệu nổ từ tháng 11/2009.



Phòng PC 52, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành nhiều công tác vận động từ gia đình, đối tượng Liên đã từ Đài Loan trở về đầu thú vào ngày 13/5 vừa qua.

Phòng PC52 đang hoàn tất thủ tục để chuyển giao đối tượng Liên cho Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, xử lý.



Theo Thiếu Gia Trần (Bee)