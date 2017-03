Lật tẩy kẻ "vào tù để trốn lệnh truy nã"

Trở lại thời điểm xảy ra vụ trọng án, ngày 12/12/2007. Khoảng 19h cùng ngày, Luận cùng Nguyễn Văn Dũng còn có biệt danh là Dũng Diệu (33 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) đi xe ôm đến sân Trung tâm thương mại thuộc thành phố Hải Dương chơi. Sau một hồi lòng vòng, cả hai tìm vào quán nước chè của chị Thu nằm sát vỉa hè ngồi uống nước. Tại đây, Luận và Dũng gặp Nguyễn Đức Hoàng tức Hoàng Yến (SN 1990, trú tại phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đang ngồi đánh bài với một số thanh niên khác ở trong quán. Do mâu thuẫn, Luận dùng dao tấn công Hoàng. Sau đó, Dũng giật con dao nhọn trên tay Luận đâm vào người Hoàng. Nhát dao chí mạng của Dũng đã cướp đi mạng sống của Hoàng.

Sau khi gây án, Dũng và Luận bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của Công an tỉnh Hải Dương, đối tượng Dũng sau đó đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Dũng sau đó cũng bị kết án chung thân về hành vi giết người và hiện đang thụ án tại một trại giam của Bộ Công an. Riêng đối tượng Luận sau đó thì bỏ đi bặt vô âm tín.

Sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn đã tổ chức truy tìm Luận nhưng mọi sự cố gắng của họ đều không mang lại kết quả. Khi Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương được thành lập, Thượng tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng đã chỉ đạo cán bộ trong đơn vị, tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh truy bắt Luận tại nhiều địa bàn như Hải Phòng, Thái Bình và Quảng Ninh.



Nguyễn Văn Luận.

Quá trình dày công thu thập tài liệu kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC52 phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Luận đã đổi tên thành Nguyễn Hùng Hưng (26 tuổi) đang cải tạo tại Trại giam Quảng Ninh, thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an. Phòng PC 52 Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Trại giam Quảng Ninh đã tiến hành nhận dạng ảnh, giám định đường vân tay của đối tượng khai tên là Hưng. Và kết quả đã đúng như sự phán đoán của họ, Hưng chính là Luận, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Hải Dương về hành vi giết người. Ngày 18/9, Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành trích xuất và dẫn giải Hưng về Công an tỉnh Hải Dương.

Theo lời khai của Luận thì sau khi gây án, đối tượng này bỏ trốn xuống quê vợ (Luận cặp và sinh sống với người phụ nữ này như vợ chồng và cả hai đã có một con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn) ở Kiến An (Hải Phòng). Sau một thời gian sinh sống tại đây, Luận ra Quảng Ninh làm than thuê ở Cảng Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Biết bị Công an tỉnh Hải Dương truy lùng gắt gao, Luận thay tên, đổi họ thành Nguyễn Hùng Hưng, đồng thời chuyển quê thành Kiến An, Hải Phòng.

Trong thời gian sinh sống tại đây, Luận tiếp tục gặp các đối tượng lưu manh, côn đồ, tiếp tục gây ra 2 vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Với tội danh này, Luận hy vọng khi vào trại giam sẽ thoát được cái án giết người. Vụ thứ nhất, do bực tức với gia đình anh Lục Ngọc Hiền vì cùng kinh doanh mặt hàng trùng với gia đình bạn gái của Luận là Lê Thị Hòa nên Luận (lúc đó đang sử dụng tên là Hưng) đã nhờ Vũ Hữu Chung và Hà Văn Chung (ở Quảng Ninh) đánh anh Hiền.

Chiều 17/6/2009, Hưng mang theo hung khí là hai con dao nhọn đi gây án. Các đối tượng bắt xe taxi từ Cẩm Phả tới Hạ Long và dưới sự chỉ đạo của Hưng, Hữu Chung và Văn Chung đã dùng dao chém nhiều nhát vào người của nạn nhân Hiền, gây tổn hại 50% sức khỏe. Sau đó, vào khoảng 13 giờ ngày 13/12/2009, Hưng còn tổ chức cho các đối tượng là Phạm Văn Dũng và Trương Hùng Cường, chém anh Bùi Quang Lập gây tổn hại 16% sức khỏe. Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP Hạ Long vào cuộc điều tra làm rõ đã bắt giữ được Luận. Với rắp tâm trốn lệnh truy nã, Luận khai tên giả là Nguyễn Hùng Hưng, nói rằng không có nơi ở cố định…

Căn cứ vào các hành vi phạm tội trên, Hưng bị TAND tỉnh Quảng Ninh kết án 7 năm tù về hành vi cố ý gây thương tích và thụ án tại Trại giam Quảng Ninh. Hơn bốn năm lẩn trốn lệnh truy nã, Luận đã thay tên, đổi họ, thay đổi quê quán tiếp tục phạm tội mới để vào trại cải tạo trốn tung tích, trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng truy bắt. Nhưng dù tinh vi đến mấy, thủ đoạn của Luận cũng bị lật tẩy.



Theo Xuân Mai (CAND)