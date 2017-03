Trần Phi Hổ (SN 1977, HKTT: ấp Tân Thành, xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Thuận

Trần Phi Hổ

Ai phát hiện Thuận xin báo về Công an tỉnh Khánh Hòa, ĐT: 058.3691247; phát hiện Hổ báo cho Công an H.Bình Chánh, ĐT: 083.7606923, gặp đ/c Nguyễn Thành Thức hoặc cơ quan công an gần nhất.

