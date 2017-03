Lệnh truy nã

2- Vũ Văn Thắm, SN 1970, HKTT: xã Lê Hồng, H.Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, can tội “mua bán phụ nữ, trẻ em”. 3- Nguyễn Thị Cẩm Hường, SN 1973, HKTT: ấp 2, xã Phước Lại, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An, can tội “mua bán phụ nữ, trẻ em”. 4- Phạm Thị Phương Thảo, SN 1977, HKTT: xã Thái Hồng, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; chỗ ở: tập thể Thanh Nhàn, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, can tội “lừa đảo CĐTS, lạm dụng tín nhiệm CĐTS”. 5- Võ Ngọc Thuận, SN 1972, HKTT: 266/36A Bến Vân Đồn, P2Q4, TPHCM, can tội “cùng đồng bọn trộm cắp tài sản”.

Ai phát hiện hoặc biết các đối tượng trên ở đâu báo ngay cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, 40 Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 06943554 (miền Bắc), 06937393 (miền Nam).





Theo P.K. T (CATP)