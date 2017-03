Vũ Quốc Trung (ảnh 2, SN 1971, HKTT: 490/15 Hương lộ 2, KP2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) đã có hành vi cố ý gây thương tích.

Ai phát hiện Thảo báo ngay cho Công an quận 2, ĐT: 083.7415334; phát hiện Trung báo ngay cho Công an quận 5, ĐT: 083.8554500 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Theo P.K.T (CATP)