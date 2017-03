Lệnh truy nã

2- Nguyễn Văn Cai, SN 1961, HKTT: ấp An Thanh, xã An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng, can tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, trốn khỏi trại giam”.

3- Nguyễn Quốc Khánh, SN 1957, HKTT: 88/47 đường CMT8, TP.Cần Thơ, can tội “sử dụng giấy tờ giả, trốn khỏi nơi giam giữ”.

4- Vũ Văn Đạt, SN 1962, HKTT: xóm 3, Lê Lợi, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, can tội “cố ý gây thương tích, xuất cảnh trái phép, trốn khỏi nơi giam”.

Ai phát hiện hoặc biết các đối tượng trên ở đâu báo ngay cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, 40 Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 06943554 (miền Bắc), 06937393 (miền Nam).



Theo P.K.T (CATP)