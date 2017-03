Lệnh truy nã

2- Trịnh Văn Vọng, SN 1970, HKTT: thôn 7, Thành Phú, Hậu Lộc, Thanh Hóa, đều can tội “trốn khỏi nơi giam”.

3- Lê Hùng Cường, SN 1970, HKTT: ấp Voi 1, thị trấn Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang.

4- Nguyễn Văn Lương, SN 1968, HKTT: thôn Trại, Bình Thuận, Đại Từ, Thái Nguyên, đều can tội “hiếp dâm, trốn khỏi nơi giam”.

5- Nguyễn Văn Tài, SN 1968, HKTT: thôn An Hành, Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định, can tội “trốn khỏi nơi giam, cố ý gây thương tích”.

Ai phát hiện hoặc biết các đối tượng trên ở đâu báo ngay cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, 40 Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 06943554 (miền Bắc), 06937393 (miền Nam).



