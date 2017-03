Lệnh truy nã

Nguyễn Công Ý (ảnh 2, SN 1990, HKTT: thôn Lương Thọ, xã Hoài Phú, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có hành vi lén lút trộm tài sản của người khác.

Nguyễn Thiện Thành (ảnh 3, SN 1989, HKTT: 65 Nguyễn Văn Tạo, KP Bình Cư 2, P4, TP. Tân An, tỉnh Long An) đã có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Ai phát hiện Triệu, Ý báo ngay cho Công an quận Bình Tân, ĐT: 08-37560136; phát hiện Thành báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM, ĐT: 08-38414579 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Theo K.T (CATP)