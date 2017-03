Lệnh truy nã

Hoàng Cấn Lùng (SN 1961, ĐKTT: xã Nậm Thúm, Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng) can tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm Thị Sáu (SN 1960, ĐKTT: ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa, H. Phong Điền, TP. Cần Thơ) can tội tham ô tài sản.

Trương Hoàng Long (SN 1984, ĐKTT: ấp An Lương, xã Hòa Bình, H. Chợ Mới, An Giang) can tội trộm cắp tài sản.

Ai phát hiện Khánh, Lùng, Sáu, Long yêu cầu báo ngay cho Cục cảnh sát truy nã tội phạm, ĐT: 06943554 - 0946314429 - 06937393 hoặc cơ quan công an gần nhất.



Theo CATP