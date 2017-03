Công an quận 1 quyết định khởi tố bị can, truy nã về hành vi cố ý gây thương tích đối với các bị can:

1/ Nguyễn Thế Sơn (ảnh, SN 1994, HKTT: 47/1 Điện Biên Phủ, P15 Q. Bình Thạnh). 2/ Nguyễn Ngô Anh Tuấn (ảnh, SN 1994, HKTT: 21/28 Vạn Kiếp, P3 Q. Bình Thạnh). 3/ Lê Thành Trí (ảnh, SN 1995, HKTT: 42/345A Huỳnh Đình Hai, P24 Q. Bình Thạnh). Sơn, Tuấn, Trí Ai phát hiện Sơn, Tuấn, Trí yêu cầu báo ngay cho CAQ1, gặp ĐTV Đỗ Thế Chính, ĐT: 08-38231044 hoặc cơ quan công an gần nhất. Theo CATP