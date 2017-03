Lệnh truy nã

Võ Ngọc Nam

2- Nguyễn Quang Thanh, SN 1964, HKTT: nhà 19, phòng 3, phường Bách Khoa, Hà Nội, can tội “làm giả con dấu chữ ký cơ quan nhà nước, tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài”.

Nguyễn Quang Thanh

3- Phạm Tuấn, SN 1960, HKTT: số 4 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Hà Nội, can tội “làm hộ chiếu giả, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ra nước ngoài”.

Phạm Tuấn

Ai phát hiện hoặc biết các đối tượng trên ở đâu báo ngay cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, 40 Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 06943554 (miền Bắc), 06937393 (miền Nam).

Nguyễn Thanh Duy

4- Nguyễn Thanh Duy, SN 1983, HKTT: ấp Phú An, xã Phú Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long; chỗ ở: 24D An Dương Vương, P10Q6, TPHCM, can tội “chống người thi hành công vụ”.

Trần Phước Tuấn

5- Trần Phước Tuấn, SN 1969, HKTT: 6/24T Cao Thắng, P5Q3, can tội “trộm cắp tài sản”.



Ai phát hiện Duy và Tuấn ở đâu báo ngay cho cơ quan CSĐT CAQ Bình Tân, ĐT: 08-37560136 hoặc CA nơi gần nhất.



Theo P.K.T (CATP)