Lệnh truy nã

Trần Thị Thùy Dung (SN 1979, HKTT: ấp Bình An A, thị trấn Chợ Lách, H.Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) can tội đánh bạc.

Nguyễn Trần Nam (SN 1979, HKTT: ấp Đông Trung, xã Tân Chánh, H.Cần Đước, tỉnh Long An) can tội đánh bạc. Trần Ngọc Mạnh (SN 1995, HKTT: 7/9 lô Q, KP3, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TPHCM) can tội trộm cắp tài sản.

Ai phát hiện Oanh, Dung, Nam, Mạnh báo ngay cho CAQ Bình Tân, ĐT: 08-37560136 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Theo K.T (CATP)