Lệnh truy nã

1. Bùi Thị Thúy - SN 1969

HKTT: Thôn An Lễ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

2. Vũ Tế Hạnh - SN 1974

HKTT: Xã Phương Công, huyện Tiền Hải, Thái Bình

Can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Hoàng Đức Dũng - SN 1986

HKTT: Xóm Long Gián, xã Khe Mô, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Can tội: Cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc



Mọi công dân khi phát hiện 2 đối tượng trên hoặc biết những thông tin liên quan, đề nghị báo ngay cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, địa chỉ: 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 069.43554 - 0946314429, hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Cơ quan CSĐT đảm bảo giữ bí mật và có phần thưởng cho người cung cấp thông tin có giá trị để bắt được đối tượng.

Theo ANTĐ