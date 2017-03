Lừa đảo 12 tỉ rồi bỏ trốn đi bán vé số

21h ngày 19/12, Phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh An Giang đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Thu Đông (tên thường gọi là Thúy, 39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Ngươn, TX Châu Đốc, tỉnh An Giang) về An Giang để bàn giao cho cơ quan CSĐT làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ Công an, đầu năm 2010, Đông đứng ra thành lập Công ty TNHH MTV Kim Tiền, chuyên kinh doanh mua bán thủy sản (đóng trên địa bàn phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Trên danh nghĩa pháp lý, Đông là Giám đốc nhưng thực chất đó chỉ là công ty ma do chồng Đông là Nguyễn Văn Tèo (42 tuổi) đứng phía sau thao túng. Từ ngày thành lập công ty, đến đầu năm 2011, Tèo đưa cho Đông ký trót lọt 6 hợp đồng, lừa đảo chiếm đoạt 12 tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Đông tại cơ quan Công an. Sự việc sau đó bị Cơ quan điều tra làm rõ, Tèo bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 19 năm tù giam. Riêng Đông, khi sự việc bị bại lộ đã nhanh chân “ôm” 1,5 tỉ đồng bỏ trốn. Công an tỉnh An Giang đã phát lệnh truy nã toàn quốc Đông vào tháng 9/2011 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 12 tỉ đồng. Trong thời gian lẩn trốn, Đông liên tục di chuyển chỗ ở từ các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh và cuối cùng dừng chân ở Bình Phước. Để qua mặt cơ quan chức năng, thời gian này Đông thuê phòng trọ và hành nghề bán vé số. Sau nhiều tháng ròng rã lần theo tung tích của đối tượng, tối ngày 19/12, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã đã ập vào một phòng trọ tại phường Long Phước (TX Phước Long, tỉnh Bình Phước) bắt giữ Đông trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Theo Cù Dzĩnh – Q.M (CAND)