Lừa tiền tỉ, nguyên phó văn phòng quận ủy bỏ trốn

Nạn nhân của bà Nhung là chị Võ Hoàng Thùy My (ngụ quận 3). Chị My tường trình, thông qua bà TTH, phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở quận 3, chị quen biết với bà Nhung. Bà H. giới thiệu bà Nhung là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận nên biết nhiều nhà đang bán giá rẻ.

Để làm tin, bà Nhung đã dẫn chị My đi xem hai căn nhà ở phường 2 và phường 13, quận Phú Nhuận và hứa hẹn nếu chị My mua thì sẽ giúp làm đầy đủ giấy tờ. Tin lời, chị My đã đưa hơn 1,3 tỉ đồng đặt cọc cho bà Nhung, đồng thời làm hợp đồng dịch vụ giao khoán việc mua trọn gói hai căn nhà trên cho bà Nhung. Ngoài ra, nghe lời bà Nhung, chị My còn ký hợp đồng dịch vụ xử lý bãi rác ở quận 9 với bà Nhung và đưa cho bà 500 triệu đồng. Sau đó bà Nhung ôm tiền bỏ trốn.

Tương tự trường hợp chị My, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền tố cáo đã đưa cho bà Nhung 3,5 tỉ đồng để mua nhà và hợp đồng xử lý bãi rác, tuy nhiên bà Nhung nhận tiền rồi lánh mặt.

Được biết bà Nhung từng giữ chức phó Văn phòng Quận ủy quận Phú Nhuận từ tháng 5-2009. Đến tháng 2-2011, bà Nhung tự xin nghỉ công tác.

Sau khi nhận đơn tố cáo, cơ quan công an đã làm rõ các căn nhà mà bà Nhung hứa bán cho chị My, chị Hiền đều do Nhà nước quản lý và không có chủ trương bán hóa giá. Khi công an mời làm việc, bà TTH thừa nhận có ký tên với vai trò là người làm chứng trong các hợp đồng dịch vụ giao khoán việc mua nhà, dịch vụ xử lý bãi rác giữa chị My, chị Hiền và bà Nhung. Bà H. nhiều lần có nhận tiền của chị My, chị Hiền nhưng sau đó đã giao lại hết cho bà Nhung. Do bà Nhung đã bỏ trốn nên công an chưa thể làm rõ lời khai của bà H.

Công an quận 3 kêu gọi bà Nhung sớm ra trình diện. Ai phát hiện bà Nhung ở đâu thì liên hệ với điều tra viên Cổ Ngọc Tuấn, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 3, số điện thoại 08. 8322605.

H.TUYẾT