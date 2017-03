Mạo tên người chết, trốn truy nã vận chuyển ma túy

Ngày 16/9, theo nguồn tin Báo CAND, cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa kết thúc điều tra đối với Huỳnh Thị Thi, đăng ký HKTT tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; đồng thời đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bị can này về tội vận chuyển trái phép ma túy.

Đối tượng vụ án.

Trước đó, ngày 22/5/2011, tổ công tác cơ quan CSĐT - Bộ Công an, có sự phối hợp của Bộ đội Biên phòng đã bắt quả tang Nguyễn Tường Vy, khi đối tượng này đang vận chuyển 3 gói ma túy dạng đá, tổng trọng lượng hơn 235 gam, được giấu trong các hộp mỳ tôm. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Tường Vy đã bị lật tẩy tên thật là Huỳnh Thị Thi. Sở dĩ Thi mạo tên là Vy nhằm trốn quyết định truy nã của Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo tài liệu điều tra: Khoảng năm 2000 - 2001, Thi bỏ quê tới Campuchia, giáp ranh tỉnh Tây Ninh, sống bằng nghề đấm bóp, mát-xa dạo. Quá trình sinh sống ở nước bạn, Thi có thuê nhà ở cùng với một phụ nữ người Việt tên là Nguyễn Tường Vy. Một thời gian, chị Vy chết vì bệnh HIV/AIDS, từ đó, Thi lấy tên chị Vy làm tên gọi của mình.

Đầu năm 2011, Thi quan hệ tình cảm với một đối tượng tên là Minh. Thông qua sự giới thiệu của Minh, Thi trở thành một "mắt xích" trong đường dây mua túy của một đối tượng người Hoa, sinh sống tại Campuchia. Ngày 20/5/2011, Thi về nước và nghỉ tại một khách sạn tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Sáng 22/5/2011, theo sự chỉ đạo của "ông trùm" người Hoa, Thi đến chợ Tân Bình và được một người không quen biết giao cho 2 gói nilon và 6 hộp mỳ tôm đựng ma túy; Thi ra về thì bị phát hiện, bắt giữ...

Mở rộng vụ án, Thi khai đã 4 lần vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ; trong đó, có một lần, Thi mang ma túy về bán cho các đối tượng Xuyến, Nghĩa, Khánh nhưng bị nợ tiền. Đòi không được, Thi gọi điện báo cho Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp việc các đối tượng trên mua bán ma túy. Vì vụ này, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác định Huỳnh Thị Thi là đối tượng cung cấp ma túy nên đã ra quyết định truy nã.



Theo Đào Minh Khoa (CAND)