Một ngày bắt 2 đối tượng truy nã

Đó là đối tượng Phạm Văn Nga, (25 tuổi), quê ở xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bị truy nã về tội cướp tài sản và đối tượng Nguyễn Hoàng Tú (23 tuổi), trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. HCM bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Được biết năm 2008, Phạm Văn Nga cùng đồng bọn đã gây ra vụ cướp tài sản tại địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước rồi bỏ trốn. Vì vậy, vào tháng 5-2008, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành đã ra quết định truy nã đối với Nga về tội cướp tài sản.

Phạm Văn Nga bỏ trốn đến địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau một thời gian điều tra, xác minh, ngày 13-3-2011, Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã Phạm Văn Nga.

Cũng trong ngày 13-3-2011, Công an thị xã Thuận An đã bắt được đối tượng Nguyễn Hoàng Tú, đối tượng có lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó vào năm 2008, Tú đã đánh nhau, gây thương tích tại địa bàn thị xã Thuận An rồi bỏ trốn và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã toàn quốc về tội cố ý gây thương tích.

