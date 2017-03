Một phụ nữ Nga bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy nã

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian tạm trú tại phường 3, TP Vũng Tàu, Anna có hành vi chiếm giữ tài sản của người khác. Sau khi bị công an khởi tố vào tháng 1-2016, cô ta đã bỏ trốn. Truy tìm không có kết quả, công an đã ra quyết định truy nã bị can.





Công an thông báo người dân khi bắt gặp Anna (cao 1,73 m, da trắng, mắt nâu, tóc đen, lông mày nhạt (ảnh)) đều có quyền bắt giữ, giải ngay đến công an, VKS hoặc UBND gần nhất và liên lạc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa. Điện thoại: 064.3852340.